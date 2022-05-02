ليبيا.. رئيس الحكومة المكلف يطلق مبادرة للحوار

2022/05/02 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إطلاق حوار وطني بغية التواصل المباشر مع الأطراف كافة للوصول إلى توافق وطني.

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