في مجموعة الشاعر الفلسطيني خالد الناصري -بلاد الثلاثاء-: الحرب سائلةً من ذاكرةٍ مثقوبةٍ بالرحيل - المثنى الشيخ عطية

2022/05/02 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية لا تأتي، ولا يتمّ تناقُلُ أمثال الشعوب، مِثلُ: "المكتوب يُقرأ من عنوانه"، عبثاً؛ ولا تُرصدُ ملايين الدولارات على تصميم الحملات الإعلانية، ومَحْورة أبعادها على شعارٍ استراتيجي يُصمَّم للدوام سنوات وسنوات، وتُرَكَّب العناوين الفرعية للإعلانات عليه كمستوياتٍ لا تحيد عن جوهر معانيه، دون أسبابٍ موجبةٍ كذلك؛ ولن ينتظر قارئ مجموعة الشاعر الفلسطيني خالد سليمان الناصري، بالقياس الشعري على هذا، أن يصل إلى م ......





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