الحزب الخاسر. الكسندر دوغين - نورالدين علاك الاسفي

2022/05/02 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نورالدين_علاك_الاسفي الحزب الخاسر.



الكسندر دوغينالكسندر دوغينAlexander Duginترجمة: نورالدين علاك الأسفي.



[1]zawinour@gmail.comلقد اقتربنا من تغيير جذري في روسيا نفسها.



الكل يتحدث عن "حزب الحرب" و "حزب السلام".



أعتقد أن هذه التعبيرات خاطئة.



كان هذا هو الحال في عام 2014، لكنه لم يعد يناسب الظروف الجديدة."حزب السلام" غير موجود في روسيا اليوم، لأن السلام مع الغرب غير ممكن في ظل الظروف ال ......





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