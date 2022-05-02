2022/05/02 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام زوجان في مدينة شيكاغو الأمريكية باكتشاف مثير للاهتمام بينما كانا يكملان مشروع تجديد في منزلهما: وجدا وجبة ماكدونالدز في جدران منزلهما يقولان إنها تعود إلى عام 1959.يقول الزوجان إن البطاطس المقلية الموجودة في الوجبة، تحافظ على لونها الأصلي وقوامها بشكل مدهش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوجان يعثران على وجبة "ماكدونالدز" مخفية في جدارن منزلهما منذ عام 1959..كيف تبدو؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوجان يعثران على وجبة "ماكدونالدز" مخفية في جدارن منزلهما منذ عام 1959..كيف تبدو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).