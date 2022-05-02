2022/05/02 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بتاريخ 9 مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بالنصر، في حين يعتقد محللون أن هناك نهاية محتملة للصراع في هذا التاريخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (9 مايو.. لافروف يعلق على موعد النهاية المحتملة للحرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (9 مايو.. لافروف يعلق على موعد النهاية المحتملة للحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).