2022/05/02 | 08:05 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيد الفطر يحل في 3 أيام مختلفة في العالم الإسلامي.. دول احتفلت الأحد وأخرى الاثنين وثالثة الثلاثاء! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/02 | 08:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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