أول تعليق من تشافي بعد فوز برشلونة على ريال مايوركا

2022/05/02 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واععلق المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، على فوز فريقه أمام ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني.وقال ‏تشافي خلال تصريحات صحفية عقب اللقاء " أنا راضٍ تمامًا، قبل كل شيء عن الفوز لأنه حاسم جدًا ولكن عن المباراة التي لعبناها كانت مباراة يجب أن تنتهي 3_0 لكننا عانينا في النهاية وارتكبنا الأخطاء تلو الأخطاء وهذا ما سبب لنا القلق".وأشار مدُرب الكتلان لفوز ريال مدريد بلقب الليجا، وقال :" أنا أوجه لهم التهنئة، أعتقد أن فوزهم باللقب كان عادلاً".ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وذلك قبل 4 جولات فقط من نهاية المُسابقة.

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