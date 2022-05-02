فيديو يرصد انفجارات وحرائق هائلة تندلع في منشأة عسكرية داخل روسيا

2022/05/02 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حرائق وأعمدة دخان أسود تتصاعد من موقع في بيلغورود في روسيا ، بالقرب من الحدود الأوكرانية.ويظهر مقطع فيديو آخر الشرطة في المنطقة وهي تعيد توجيه حركة المرور بعيدًا عن المنطقة.

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