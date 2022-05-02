بعد كورونا ..الصحة الروسية تحذر من مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

2022/05/02 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعحذر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ومنها خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض المناعة الذاتية، داعيا إلى ضرورة أخذ اللقاح ضد كورونا.وأضاف موراشكو: "أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر أيضا، وهناك خطر أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الأول، لذلك لا داعي لانتظار المضاعفات، وانما يجب التطعيم ضد فيروس كورونا.كما حذر موراشكو من احتمال خطر تفشي كورونا في شهر يونيو القادم: "الآن من المهم للغاية إعادة التطعيم، لأنه وفقا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة في شهر يونيو ونهاية مايو، حيث يتم تقليل مناعة القطيع".وبحسب الوزير، من الضروري عدم الانتظار حتى تصاعد موجة المرض مرة أخرى، ولكن يجب الانخراط في الوقاية عن طريق التطعيم ضد الفيروس.المصدر: نوفوستي

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