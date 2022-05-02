السعودية.. لحظة مؤثرة لعناق رجل أمن ووالدته في الحرم المكي

2022/05/02 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لحظة عناق رجل أمن سعودي ووالدته في الحرم المكي تفاعل واسع عل مواقع التواصل الاجتماعي

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