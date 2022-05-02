الاتحاد يشكو استمرار مقاطعة الديمقراطي لجلسات اختيار الرئيس

2022/05/02 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، ان استمرار الخلاف السياسي مع الديمقراطي بشأن انتخاب رئيس الجمهورية ادى لفقدان ثقة المواطن بالاحزابالكردية، مبينا ان حالة الانسداد السياسي تنذر بازمات متتالية كبيرة.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الاتحاد والديمقراطي تقاطعا بسبب انتخاب رئيس الجمهورية ولا توجد اي نقطة التقاء بينهما”.واضاف ان “الخلاف […]

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