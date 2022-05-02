تحوم حولها شبهات فساد.. حراك برلماني للتحقيق بأراضي الجامعات الاهلية - عاجل

2022/05/02 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأثنين، عن وجود حراك برلماني لغرض التحقيق في ملف الأراضي الممنوحة الى بعض الجامعات الأهلية في العاصمة بغداد والمحافظات.

وقال خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك شبهات كثيرة على بعض الأراضي الممنوحة لبعض الجامعات الاهلية، خصوصا ان بعض تلك الأراضي هي تابعة للدولة العراقية ولبعض الوزارات".

وأضاف انه "تم اعطاءها بأسعار رمزية مما يعد ملف خطير يجب التحقيق فيه"، مشيرا الى انه "خلال الأيام المقبلة، مع بدء عمل مجلس النواب العراقي، بعد عطلة عيد الفطر، سيكون هناك حراك من أجل التحقيق في ملف الأراضي الممنوحة للجامعات الاهلية، ويجب ان يكون هناك تحقيق برلماني، إضافة الى تحقيق من قبل الجهات التنفيذية المختصة".

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