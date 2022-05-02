2022/05/02 | 09:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u8XsEMen4-0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الموسوي النائب عن كتلة صادقون: ايران هي الاقل تأثير بالعراق من باقي الدول.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الموسوي النائب عن كتلة صادقون: ايران هي الاقل تأثير بالعراق من باقي الدول.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).