عيد الفطر يحل في 3 أيام مختلفة في العالم الإسلامي

2022/05/02 | 09:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 دول أعلنت أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

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