"عملة تذكارية" للشيخ الشعراوي تثير الانقسامات في مصر

2022/05/02 | 09:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة لعملة معدنية تذكارية مصرية جديدة، تحمل صورة الشيخ محمد متولي الشعراوي، حالة من الجدل والسخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لـ"تكريم" الشيخ المصري الراحل، وبين معارض يرى في شخصه مثالاً لـ"التطرف".

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