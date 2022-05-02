المسابقات تجري تغييراً في توقيت مباريات الجولة الـ30 من ممتاز الكرة

2022/05/02 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن إجراء تغيير في توقيت بعض مباريات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الممتاز والمؤمل انطلاقها يوم الأربعاء المقبل.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن " لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم قررت تغيير توقيت مباراة النفط وأربيل التي من المقررِ لها أن تقام في ملعبِ النفط يوم الأربعاء الموافق (4/5/2022) من الساعةِ الثانية والربع إلى الساعةِ الرابعة عصراً". واضاف،أنه " تمَّ تغيير تَوقيت مباراة الكرخ والزوراء التي من المقررِ لها أن تقام في ملعبِ الساحر أحمد راضي يوم الأربعاء المقبل من الساعةِ الرابعة والنصف عصراً إلى الساعةِ الرابعة عصراً ، على أن تقام مُباراة فريقي زاخو ونفط البصرة في ملعبِ دهوك يوم الخميس الموافق 5/5/2022 في الساعةِ الثالثة و15 دقيقةً من دون جمهور".

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