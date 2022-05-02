السعودية: آلاف المسلمين يؤدون صلاة العيد في الحرم المكي

2022/05/02 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أدى آلاف المصلين، اليوم الإثنين، صلاة العيد في الحرم المكي والمسجد النبوي في المدينة المنورة، من دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا.

وتوافدت جموع المصلين إلى الجوامع والمساجد التي هيئت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أعلنت عن إقامة صلاة العيد بالمساجد والساحات، في قرار هو الأول من نوعه منذ عامين تزامنًا مع رفع قيود كورونا عن البلاد مؤخرا.

وقررت السعودية مطلع الشهر الماضي رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين والجوامع والمساجد، وفي جميع الأماكن، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة، وعدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (بي سي آر) قبل القدوم إلى البلاد، ورفع تعليق القدوم لجميع الرحلات الجوية القادمة إليها.

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