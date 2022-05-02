مدينة عراقية تتخذ قرارا عاجلا لاحتواء

2022/05/02 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

قررت قائممقامية قضاء خانقين في ديالى، اليوم الاثنين، اتخاذ قرار عاجل لاحتواء مرض الحمى النزيفية.

وقال مدير اعلام قائممقامية قضاء خانقين( 100كم شمال شرق بعقوبة) ابراهيم يوسف في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اللجنة الصحية في خانقين قامت باتلاف كميات كبيرة من اللحوم الذي تم ذبحها بطرق غير قانونية بالاضافة الى ضبط حظيرة مواشي في منطقة امام عباس شرقي القضاء يقوم اصحابها ببيع اللحوم خارج المجزرة وتم احالة جميع المخالفين للجهات ذات العلاقة".

وأضاف أن "قرار اتلاف اللحوم يمثل قرارا عاجلا اتخذته قائممقامية خانقين بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة، وجاء لاحتواء ومنع تسجيل اي اصابات بمرض الحمى النزيفيية بسبب المخالفات من قبل القصابين في بيع لحوم بطرق غير قانونية من خلال الذبح العشوائي".

وأشار الى أن "اتلاف اللحوم واغلاق الحظائر لايوجد به اي استثناء والكادر المشترك مستمر في تطبيق خطته لتشمل كل المناطق دون استثناء".

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