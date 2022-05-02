شاهد..حفل زفاف لثنائي أمريكي على متن طائرة في الجو

2022/05/02 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام ثنائي من ولاية أوكلاهوما الأمريكية حفل زفاف فريد من نوعه عندما تم تغيير خطتهما للزواج في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بسبب إلغاء رحلة طيران.وقرر الاثنان أن يتزوجا على متن الطائرة بدلاً من ذلك، على ارتفاع 37 ألف قدم.

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