2022/05/02 | 10:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي يريد تحرير القدس في ملتقى ثقافي | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NDgK_SizQMY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي يريد تحرير القدس في ملتقى ثقافي | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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