2022/05/02 | 10:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاهل ضعف البصر في النماذج الرئيسية لعوامل خطر الخرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة ترتبط صحة العين بالخرف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة ترتبط صحة العين بالخرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).