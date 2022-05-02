قطاع هام يغادر السوق الروسية رغم

2022/05/02 | 10:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن هناك "ضحية أخرى" للحرب الروسية على أوكرانيا، وهم العاملون في مجال التكنولوجيا، حيث تم تسجيل حالات "هروب جماعي" لهؤلاء باتجاه دول أخرى.

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