هذه الدول أعلنت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

2022/05/02 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت 4 دول مساء الأحد، عن عدم ثبوت

رؤية هلال شهر شوال 1443 هجري وأن أول أيام

عيد الفطر المبارك فيها يكون الثلاثاء 3

مايو الجاري وأن الاثنين المتمم لشهر

رمضان والثلاثاء عيد الفطر.

وذكر مركز الفلك ا

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