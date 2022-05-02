السليمانية تستفيق على كارثة في أول أيام العيد

2022/05/02 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم رجل، في الساعات الأولى لصباح

العيد، على قتل زوجته وثلاثة أشخاص من

عائلتها في منطقة السنجاويين ببلدة

شورش في قضاء جمجمال التابع لمحافظة

السليمانية.

وقال نائب مدير صحة جمجمال شريف رحيم في

حديث لشب

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