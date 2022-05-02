الأول من أيار عيد العمال العالمي، العمل والعمال محور إعمار الأرض، ولا تنهض أمة إلا بالعمل. - مصطفى العبد الله الكفري

2022/05/02 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري في الحادى عشر من نوفمبر 1887 نفذ حكم الإعدام في أربعة من قادة العمال الأمريكيين هم: أوجست سبينز وأدولف فيشر والبرت بارسونز وجورج انجيل.



وفي الوقت الذي كان الجلاد الأمريكي ينفذ حكم الإعدام باوجست سبايز احد العمال المحكوم عليهم بالاعدام، كانت زوجته تقرأ خطاباً كتبه زوجها لابنه الصغير جيم يقول فيه: ( ولدي الصغيرعندما تكبر وتصبح شاباً وتحقق أمنية عمري ستعرف لماذا أموت...



ليس عندي ما أقوله لك أكثر ......





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