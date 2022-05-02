مفهوم الوطن والمواطن في فلسفة القوميين والمتأسلمين - سيد القمني

2022/05/02 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_القمني الفاشيون والوطنمفهوم الوطن والمواطن في فلسفة القوميين والمتأسلمين١-;-هل ثمة تناقضاتٌ رئيسيةٌ واضحة بين دعاة القومية العربية وبين دعاة الإسلام السياسي؟ وأين يقع الوطن ومفهوم المواطنة بين كلتا الدعوتين؟إن الباحث المدقِّق سيجد اتفاقًا أوليًّا ورئيسيًّا بين كلتا الدعوتين؛ فكل منهما يتجه في النهاية نحو غايةٍ رفيعة ومبدأٍ عظيم، فالإسلام السياسي يدعو إلى توحد كل المسلمين في كل العا ......





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