القبض على 4 متهمين بتهم مختلفة في بغداد

2022/05/02 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، من القبض على 4 متهمين، بينهما اشخصين اثنين بحيازة حبوب مخدرة وآخرين بحيازة عملة نقدية مزورة في بغداد.

وقالت الشرطة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عن طريق تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث، تمكن من إلقاء القبض على اثنين متهمين بحيازة حبوب مخدرة في منطقة حي العدل ببغداد ".

وأضاف ان "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية مسنودة بالجهد الاستخباري ، ألقت القبض على اثنين متهمين بحوزتهم عملة نقدية مزورة في منطقة ساحة الصدرين"، مبينة انه "تمت عملية إلقاء القبض عن طريق إخبار عن وجود أشخاص بصحبتهم عملة مزورة يرومون تداولها، وبعد إجراء عمليات البحث والتحري تم إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما مبلغ 200.000 مائتي الف دينار عراقي فئة خمسة آلاف مزور،

حيث تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم ".

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