كركوك تقرر منع بيع وتداول الالعاب كافة خلال عطلة عيد الفطر

2022/05/02 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

قررت محافظة كركوك، اليوم الإثنين، منع بيع وتداول الالعاب كافة خلال عطلة عيد الفطر.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لحلول عيد الفطر المبارك وحرصآ منا على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال نتيجة لاستخدام الألعاب التي تشكل الخطورة .

تقرر منع بيع وتداول كافة الألعاب التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين ومنها الألعاب النارية والكرات الحديدة(الصجم ) والكرات البلاستيكية التي تسبب الأذى للمواطنين ويتحمل الباعة وأصحاب المحلات المسؤولية القانونية في حالة اصابة اي شخص بحادث شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام".

واضافت انه "في حال ملاحظة اي حالة بالامكان الاتصال على الارقام المجانية لعمليات شرطة كركوك (١١٣ و ٣٤٥)".

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