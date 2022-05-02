القبض على إرهابي كان يعمل بما يسمى 'لواء أبو حمزة المهاجر' في بغداد

2022/05/02 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على احد الإرهابيين العاملين بما كان يسمى لواء ابو حمزة المهاجر والمكنى (أبو عبيد) في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن طريق تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية والتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ (إرهاب) في منطقة (الغزالية) غرب بغداد ، والذي تبين انتماءه لعصابات داعش الإرهابي وأحد العاملين بما كان يُسمى لواء أبي حمزة المهاجر والمكنى (ابو عبيد)".

واضاف البيان انه "تم تسليمه إلى جهة الطلب اصولياً".

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