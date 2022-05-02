مشاهد من صلاة وخطبة عيد الفطر في جامع ابي حنيفة النعمان

2022/05/02 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) مشاهد لصلاة وخطبة عيد الفطر المبارك المصادف الـ 1 من شوال 1443 هـ من جامع أبو حنيفة النعمان في العاصمة بغداد.

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