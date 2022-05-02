سائق مخمور يقتحم كهرمانة ويخلف اضراراً بالاربعين حرامي

2022/05/02 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

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أفاد مصدر أمني، بأن عجلة اصطدمت في نصب كهرمانة والاربعين حرامي الشهير وسط بغداد وخلفت اضراراً مادية.

وقال المصدر إن عجلة نوع لاندكروز دخلت عند ساعة متقدمة من ليل أمس، في نصب كهرمانة بمنطقة الكرادة وسط بغداد، مشيراً إلى أن سائق المركبة اصيب باصابات طفيفة.



وتشير التحقيقات الاولية، بحسب المصدر، إلى أن سائق العجلة كان مخموراً، لافتاً إلى أن الاصطدام خلف اضراراً مادية في النصب والعجلة.

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