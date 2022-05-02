اكثر من 400 حالة اختناق دخلت المستشفيات في بغداد والمحافظات

2022/05/02 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الراصد الجوي صادق عطية، إن موجة الغبار سيخف تأثيرها تدريجياً ابتداءاً من الظهيرة في مدن الجنوب ومناطق الجنوب الغربي من البلاد.

وكشفت مصادر طبية، عن تسجيل المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات أكثر من 400 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية التي ضربت البلاد الاحد، وحولت العاصفة سماء بغداد والمحافظات الى اللون الاحمر نتيجة اشتداد العاصفة الترابية.



وشهد شهر نيسان المنصرم حدوث 5 عواصف ترابية شديدة.

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