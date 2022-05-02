رجل يقتل زوجته وثلاثة أشخاص من عائلتها في السليمانية

2022/05/02 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقدم رجل على قتل زوجته وثلاثة اشخاص من عائلتها في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

ووقعت الحادثة صباح اليوم الاثنين (2 أيار 2022) صبيحة أول أيام عيد الفطر، في منطقة السنجاويين ببلدة شورش في قضاء جمجمال.

وقال نائب مدير صحة جمجمال، شريف رحيم، لشبكة رووداو الإعلامية أن “المقتولين هم أخ وشقيقتان مع شاب بعمر 20 عاماً”، فضلا عن إصابة امرأة اخرى بجروح.

وأشار الى انه بعد تلقي الخبر بشأن الحادثة توجهت سيارات الإسعاف الى موقع الحادثة، وتم نقل جثث القتلى الى مركز طوارئ جمجمال، لافتا الى انه سيتم تسليم الجثث الى ذويها بعد اتخاذ الأجراءات اللازمة.

واوضح رحيم ان المرأة التي أصيبت تبلغ 68 عاماً، وهي تتلقى العلاج المطلوب في مركز طوارئ جمجمال، مردفا بان المتهم قام بقتل الاشخاص الاربعة وإصابة المراة بإطلاق الرصاص عليهم.

من جانبه، قال قائممقام قضاء جمجمال، خلال مداخلة في احدى نشرات قناة رووداو الإخبارية انه “مع الأسف، وقعت الحادثة صباح اليوم في الساعة 6:30 الى الساعة 7:00 صباحاً، واقدم المتهم على قتل اعضاء العائلة بسبب مشكلة اجتماعية”.

وحسب قائممقام جمجمال فإن “الجاني توجه الى منزل عائلة زوجته ليعيد زوجته من هناك، وقام بفعلته بعد حدوث مشادات كلامية”، مضيفا ان احد المقتولين يدعى موسى سامان أحمد وعمره 22 عاماً، فيما بلغت اعمار الضحايا الأخرون 25 عاماً، 30 عاماً، و 32 عاماً.



الضحايا هم:

جومان احمد حسين 1997

چرو أحمد حسين 1982

سنوور احمد حسين 1980

موسى سامان احمد 2000

مريوان أحمد حسين شقيق المقتولين الثلاثة وعم الشاب المقتول ذو الـ 20 عاماً، قال في مؤتمر صحفي عقده عقب الحادثة، ان “القاتل يحمل رتبة نقيب في قوات النجدة والدفاع، قمنا برفع دعوى ضده من قبل بسبب مشاكله مع شقيقتي، لكن شخص باسم رمضان ديكوني قام بحمايته ورفض تسليمه للقضاء”.

واضاف ان شقيقته كانت تعاني المشاكل مع زوجها منذ ستة أشهر، وبعد قيام الزوج بقتلها اليوم توجه الى منزل شقيقها الآخر لكن لحسن الحظ هو لم يتمكن من اصابة أحد.

مريوان أحمد حسين دعا خلال المؤتمر الصحفي “المسؤول الأول في النطاق الاخضر في السليمانية بافل طالباني الى اعتقال المتهم بجريمة القتل”.

ولدى القتيلة 5 أطفال.

واوضح مريوان احمد حسن تفاصيل وقوع الجريمة بقوله: “في البداية قام بقتل ابن شقيقي، ثم توجه الى داخل المنزل واطلق الرصاص حيث تسبب بمقتل اخي وشقيقتيّ، كذلك قام بإصابة والدتي وابن شقيقي الثاني”، مردفا بأن “المتهم قام سابقا بقتل زوجة ابيه وابنة اخته وشخص آخر في منطقة طاسلوجة”.

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