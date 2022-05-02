شاهد بالفيديو.. عمال العراق... كد وتعب ولا عيد!

2022/05/02 | 11:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VoXnes1nkSQ

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