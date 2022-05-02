2022/05/02 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع كركوك، اليوم الاثنين، أنها ستباشر بتنظيم قوائم بأسماء الفلاحين الذين لم يتسلَّموا مستحقاتهم منذ العام 2014 بعد عيد الفطر، داعيةً المستحقين من الفلاحين إلى مراجعة مقر الشركة، بينما أكدت أن معايير تسلُّم الحنطة ستختلف عن بقية الأعوام السابقة.وقال مدير الشركة، حسين قنبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة ستباشر بعد عطلة عيد الفطر المبارك بتنظيم استمارات وقوائم بأسماء الفلاحين، من الذين لم يتسلموا مستحقاتهم منذ العام 2014 لغرض مفاتحة وزارة المالية لإجراء اللازم بعد تدقيقها من قبل وزارة التجارة". ودعا قنبر، الفلاحين، إلى "مراجعة مقر الشركة لغرض تنظيم قوائم بأسماء المستحقين". وأشار إلى، أن "تسويق محصول الحنطة وتوزيع المستحقات هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث سيكون التوزيع بشكل مباشر بين الفلاحين، أضافة إلى أن تسلّم الحنطة هذا العام سيكون بدون تصنيف، وسيعتمد على نسبة نظافة المحصول بعد فحصه بالمختبرات المختصة في مراكز التسويق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجارة كركوك تضع معايير جديدة في تسلّم محصول الحنطة من الفلاحين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجارة كركوك تضع معايير جديدة في تسلّم محصول الحنطة من الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).