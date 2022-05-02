مكتب السيد السيستاني في كربلاء ينفق أكثر من (200 ) مليون دينار كمنح مالية خلال شهر رمضان المبارك للفقراء والمتعففين

2022/05/02 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ممثلية مكتب المرجع الديني

الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني،

عن إنفاق أكثر من (200.000.000 ) دينار كمنح

مالية خلال شهر رمضان المبارك وكسوة

العيد للعوائل المتعففة والأيتام

وأصحاب الدخل المحدود.

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