العراقُ الآن: التاريخُ الماليّ وأصواتُ الرعدِ القادمة

2022/05/02 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

"إنّ من أرادَ التعرّف على روح الشعوب،

ومستواها الثقافي، و بنيتها

الأجتماعية، وأعمالها، وسياساتها

المُنتهَجة، وما قد يترتب عليها من

أفعال وأحداث، وما هو أكثر من ذلك

بكثير

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