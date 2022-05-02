2022/05/02 | 11:36 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
عماد عبد اللطيف سالم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقُ الآن: التاريخُ الماليّ وأصواتُ الرعدِ القادمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عماد عبد اللطيف سالم
"إنّ من أرادَ التعرّف على روح الشعوب،
ومستواها الثقافي، و بنيتها
الأجتماعية، وأعمالها، وسياساتها
المُنتهَجة، وما قد يترتب عليها من
أفعال وأحداث، وما هو أكثر من ذلك
بكثير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقُ الآن: التاريخُ الماليّ وأصواتُ الرعدِ القادمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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