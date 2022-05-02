مزارع المحاصيل المصرية ومزارع الفساد العراقية

2022/05/02 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

هناك شعوبٌ و دُوَل، تأكُلُ ممّا

تُنتِج، وتقوم بتصدير فائض إنتاجها إلى

شعوبٍ ودولٍ أخرى..



وهناك "دولٌ" و"شعوب"

تستورِدُ ما تأكلهُ من الآخرين، ولا

تُنتِجُ شيئاً سوى الن

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