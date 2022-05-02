متنبئ جوي يكشف آخر تطورات العاصفة الترابية في العراق

2022/05/02 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف المتنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم الاثنين، أن موجة الغبار تبلغ ذروة التأثير صباحاً في مدن الجنوب ومناطق الجنوب الغربي من البلاد.وقال عطيه، في تدوينة تابعتها /المعلومة/ إن “حركة عاصفة الغبار التي اثرت على البلاد يوم امس الاحد 1 ايار 2022 لغاية صباح اليوم الاثنين من مصادر الغبار الرئيسية”.وأوضح أن “شدة العاصفة […]

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