شرطة النجف: جميع بوابات مقبرة وادي السلام ستكون مفتوحة أمام الزائرين خلال العيد

2022/05/02 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – النجفأعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف، ان جميع بوابات مقبرة وادي السلام ستكون مفتوحة أمام الزائرين خلال عيد الفطر المبارك.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قائد الشرطة فتش الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية مقبرة وادي السلام، فوج طوارئ النجف الثاني واطلع على الوضع الأمني وإجراءات التفتيش وضرب طوق امني لتأمين جميع انحاء المقبرة".

واضافت أن "قائد شرطة النجف وجه الجميع بالتعاون مع الزائرين لمقبرة وادي السلام وتنظيم حركة مرور مركبات الزائرين عبر فتح جميع بوابات المقبرة الاثنا عشر وتأمين الحماية للزائرين مؤكدا على تحقيق اكبر ممكن من الانسيابية العالية في حركة الزائرين داخل المقبرة".

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