حالة الطقس في العراق.. تصاعد الغبارِ بهذه المناطق - عاجل

2022/05/02 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، ان تشهد البلاد خلال الايام المقبلة طقسا بين الصحو والغائم جزئيا مع تصاعد الغبار وتباين بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة تلقته )بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد اليوم الاثنين سيكون صحواً وفي بعض الأماكن مغبراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون صحواً الى غائم جزئي وغائم في الاقسام الشرقية مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية احيانا، وارتفاع الحرارة لبضع درجات في المنطقة الشمالية، في حين سيكون الطقس صحواً مغبراً يتحسن تدريجيا مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية من البلاد والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة".

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 18 مئوية والعظمى 32 مئوية

واوضح، ان "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً الى غائم في المناطق الشمالية من البلاد مع تساقط زخات مطر في الاقسام الجبلية يتحول تدريجياً الى صحو، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، اما درجات الحرارة فستشهد ارتفاعاً قليلاً بعموم مناطق البلاد والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة".

واضاف، ان "طقس الأربعاء المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع ارتفاع الحرارة لبضع درجات في عموم اجزاء البلاد".

وتابع، ان "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون صحواً مغبراً مع انخفاض الحرارة لبضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع غبار خفيف وانخفاض الحرارة لبضع درجات".

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