2022/05/02 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أصيب جنديان اثنان، اليوم الاثنين، بهجوم مسلح لحزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عناصر مسلحة موالية لحزب العمال الكردستاني شنوا هجوماً على رتل آمر لواء 72 في الجيش العراقي في ناحية الشمال ضمن قضاء سنجار غرب مدينة الموصل بهدف اغتيال آمر لواء بالجيش بالعراقي".

وأضاف ان "الهجوم المسلح اسفر فقط عن اصابة أجنديين اثنين من الجيش العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة أثنين من جنود الجيش بهجوم مسلح لحزب العمال في سنجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة أثنين من جنود الجيش بهجوم مسلح لحزب العمال في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).