صراخ ولكمات.. كاميرا ترصد اندلاع عراك عنيف بين إمرأتين داخل محطة وقود

2022/05/02 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة بيلفيل بولاية ميشيغان الأمريكية أظهر فيديو رصدته كاميرا مراقبة داخل إحدى محطات الوقود مواجهة مخيفة بين إمرأتين، حيث أظهر التسجيل لحظة اندلاع عراك عنيف بينهن قبل أن تقوم إحداهن بتحطيم مركبات أخرى داخل المحطة بسيارتها.

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