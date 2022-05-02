بالفيديو.. إزاحة الستار عن أفخم سيارة مستقبلية: لينكولن ستار !

2022/05/02 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لينكولن النقاب عن السيارة الكهربائية النموذجية ستار في وقت سابق من الأسبوع الفائت كاشفة عن رؤية العلامة التجارية للمركبات الكهربائية، والتي تستعد للانتقال جزئيًا إلى مجموعات نقل الحركة الكهربائية مع ثلاث سيارات كهربائية كاملة بحلول عام 2025.

ستار النموذجية

توفر سيارة ستار النموذجية أكثر من مجرد نوافذ وإضاءة داخلية أنيقة في ألواح الأرضيات والأبواب، إذ تتمتع بجماليات حديثة مع ميزات ذكية.



تتميز الأعمدة A بأعمال شبكية معدنية تجعلها شفافة، كما هو الحال بالنسبة للأعمدة D في الخلف.

تمتد أرضية الصندوق الأمامي إلى الصف الأول من المقاعد، ويتكون غطاء المحرك من زجاج كهربائي يسمح بدخول الضوء أثناء القيادة، ثم يتلون عند ركن السيارة لإخفاء ما بداخلها.



إلى جانب السقف الزجاجي الضخم، والمقاعد الأمامية التي تدور لتواجه الظهر، والأرضية المسطحة، تهدف سيارة ستار النموذجية إلى خلق مساحة مفتوحة للغاية للركاب ايضاً.

تجربة استثنائية من المستقبل

تنقسم المقصورة الداخلية إلى مناطق للصف الأول والصف الثاني، مع مقاعد ممتازة وواسعة وملفوفة توفر وضعية استلقاء مريحة ومساند فردية للأرجل، مما يوفر تجربة داخلية لا مثيل لها.



توفر شاشات العرض الأفقية المدمجة بسلاسة في مقصورة السيارة تجربة فريدة وحديثة.

إضافة إلى هذه التجربة، هناك ثلاثة “حالات مزاجية للتجديد” يقول لينكولن إنها تعكس التوازن اليومي الطبيعي لحياة الإنسان – الصباح والنهار والمساء.



هذا هو المكان الذي تلعب فيه أحاسيس البصر والصوت والشم ، بدءًا من Costal Morning الذي يجمع بين الضوء الدافئ وأصوات المحيطات والعطر الذي يذكرنا بضباب البحر.



Mindful Vitality هو إعداد فترة ما بعد الظهيرة، وهو مصمم ليأخذك إلى قلب اليوم مع الروائح الزهرية والأصوات المتفائلة والضوء المتوهج الذي لا يزال ناعمًا في الطبيعة.



المزاج الأخير هو Evening Chill، الذي يقدم رائحة دائمة الخضرة مع موسيقى تصويرية في المساء وفيديو سماء الليل.

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