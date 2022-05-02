فنلندا تقترب من حلف الناتو والسويد تتردد في الانضمام

2022/05/02 | 11:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترى السويد أن الانضمام إلى الحلف سيزيد التوتر في المنطقة.

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