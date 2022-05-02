2022/05/02 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة في السعودية "كثافة في عدد المصلين" الذين توافدوا إليهما منذ الساعات الأولى من صباح، الاثنين، لأداء صلاة عيد الفطر، وفقا لوكالة "واس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفالات عيد الفطر تعود لطبيعتها بعد عامين من الجائحة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفالات عيد الفطر تعود لطبيعتها بعد عامين من الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).