الكاظمي يوجه بتلبية المتطلبات الفنية والصحية للأطفال الراقدين في مدينة الطب

2022/05/02 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتلبية المتطلبات الفنية والصحية للأطفال الراقدين في مدينة الطب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين، أن"الكاظمي أجرى زيارة تفقدية إلى مستشفى مدينة الطب، زار خلالها ردهات الأطفال من مرضى السرطان الراقدين في المستشفى.وقدّم رئيس مجلس الوزراء تهانيه بالعيد السعيد للأطفال الراقدين وذويهم، وإلى الكوادر العاملة في المستشفى، وقدم الهدايا إلى الأطفال، متمنياً لهم الصحة وسرعة التعافي ووافر الخير.واضاف البيان، أن" الكاظمي اطلع على الخدمات والرعاية الصحية المقدّمة لمتلقّي العلاج، وكذلك على احتياجاتهم وسير ما يتلقونه من علاجات ومستوى توفرها، واطلع على احتياجات المستشفى في سبيل توفير أفضل رعاية صحية للمستفيدين من خدماته".ووجّه بمتابعة تلبية المتطلبات الفنية والصحية، وتهيئة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى العلاج وتطوير العمل الصحي والخدمات المقدّمة للأطفال الراقدين.

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