السياحة تنتعش في خانقين وامال بتجاوز

2022/05/02 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

مع ساعات الصباح الاولى شهدت خانقين ثاني اكبر مدن ديالى تدفق مئات الاسر من مختلف مدن المحافظة صوب المناطق السياحية والمتنزهات للاحتفال باعياد الفطر المبارك.

وقال مدير اعلام قائممقامية قضاء خانقين يوسف ابراهيم في حديث لـ ( بغداد اليوم)، ان "مئات الاسر بدات بالتدفق صوب المناطق السياحية في خانقين قادمة من شتى مدن ومناطق ديالى وخارجها للاحتفال بعيد الفطر المبارك".

واضاف ابراهيم، ان "الاجهزة الامنية اتخذت سلسلة اجراءات مشددة لتامين المناطق السياحية التي ستشهد اكتظاظ كبير في الساعات القادمة مؤكدا بان الاستقرار الامني في خانقين وجمالية الاجواء بالاضافة الى انحسار خطر كورونا كلها عوامل ساهمت في عودة انتعاش السياحة في القضاء بعد مواسم صعبة".

واشار الى ان "السياحة في خانقين توفر فرص عمل مهمة للكثير من العاطلين وتخلق انتعاش اقتصادي ولو كان مؤقت لكنها يعطي مرونة في الاعمال ويدفع الى استثمار المزيد من المناطق لتحويلها الى واجهات للسياحة الداخلية بسبب جماليتها".

اما رؤوف حميد وهو صاحب متنزه سياحي قرب خانقين قال بان "السياحة مرت بمواسم سوداء بسبب كورونا لعدم القدرة على فتحها في الاعياد والمناسبات ما تسبب في تكبيدنا خسائر مادية جسيمة لافتا الى ان انحسار الوباء خلق انتعاش وعودة تدريجية لنشاط السياحة التي تمثل مرفق اقتصادي جيد في خانقين".

واضاف حميد، ان "خانقين تتميز بالاستقرار الامني الذي يعد نقطة جذب مهمة للاسر المحتفلة بالاعياد والمناسبات مؤكدا بان تدفق الاسر سيقلل من خسائر المناطق السياحية في المواسم الماضية".

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