دراسة: النساء أكثر استجابة من الرجال بالعلاج المبكر لمرض ألزهايمر

2022/05/02 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع التقدّم بالعمر واستنادًا إلى علم الوراثة، فإن كونك امرأة، يشكّل عامل الخطر الأبرز للإصابة بمرض ألزهايمر، وفقًا لما ذكره الخبراء.

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