تساؤلات المواطن الفرنسيّ هوبار لومار عن الإسلام. حلقة تمهيديّة - موريس صليبا

2022/05/02 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا نشر الكاتب الفرنسيّ هوبار لومار (Hubert Lemaire) كتابا بالفرنسيّة بعنوان: "أيّها المسلمون، أنتم تكذبون علينا." (Musulmans, vous nous mentez)بعد صدور هذا الكتاب الذي بيع منه آلاف النسخ وأعيدت طبعاته مرّات عديدة، لم يكتب عنه ولم يعلّق عليه ولم ينتقده أيّ كاتب أوa شيخ أو عالم مسلم.



قد يعود هذا الصمت إلى عدم معرفتهم بهذه اللغة أو إلى عدم اكتراث المسلمين الذين يتقنون الفرنسيّة بما يُنشر عنهم.



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